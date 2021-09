Prende fuoco un autobus a metano: i passeggeri salvati dalle fiamme

Un autobus ha preso fuoco in centro città stamattina, venerdì 10 settembre, lungo via Spalto San Marco. La corriera a metano ha iniziato a bruciare verso le 12.30: fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Tutte le persone a bordo del mezzo sono state fatte scendere e messe in sicurezza.

Per domare il rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a una pattuglia della Polizia Locale che ha bloccato la circolazione. Il mezzo è stato rimosso dalla carreggiata e la strada è stata subito riaperta al traffico.