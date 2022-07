Auto smontate, volanti e airbag rubati: allarme in pieno centro

Auto smontate e costosi pezzi rubati. Un copione che si ripete tristemente in questa calda estate 2022. Dopo i colpi messi a segno a Montichiari, Desenzano e Sirmione, nel mese di giugno, la - banda - o le bande - specializzata nel furto di pezzi di ricambio ha colpito nel centro storico della città.

Almeno due gli episodi avvenuti all'inizio di luglio nel cuore di Brescia. Come ormai da copione, nel mirino dei ladri sono finite auto di lusso. Nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio, a una Bmw con allestimento M sport parcheggiata in corso Martiri della Libertà è stato asportato il volante, ma pure l'airbag del conducente. La proprietaria si è accorta del furto solo il mattino successivo e ha denunciato l'episodio anche sui social, scoprendo di non essere la sola e unica vittima. Nel mirino dei ladri - evidentemente professionisti e con esperienza come meccanici - nella stessa notte è finita un'auto identica che era in sosta in via Fausto Gamba.

Prende sempre più corpo l’ipotesi che si tratti di furti su commissione, messi a segno da bande specializzate nella vendita di costosi ricambi usati.