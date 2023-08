Schianto all'incrocio, auto si ribalta: due feriti soccorsi dai passanti

In prossimità dell'incrocio tra via Crocifissa di Rosa e via Pisacane a Brescia, verso le 9 di ieri mattina una Fiat Panda si è ribaltata a seguito dell'impatto con un'altra vettura.

Per soccorrere le due persone presenti nell'abitacolo, un 66enne e un 58enne che hanno riportato ferite lievi, sono intervenuti alcuni passanti, poi sul posto è sopraggiunta anche una squadra dei vigili del fuoco. Infine, i due uomini sono stati affidati alle cure mediche dei sanitari di un'ambulanza della Croce Bianca, che li hanno portati al Città di Brescia per tutti gli accertamenti del caso.

Per raccogliere rilievi e testimonianze è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. La dinamica è ancora al vaglio, ma sembra che il sinistro sia stato provocato da una mancata precedenza.