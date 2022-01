Devastante rogo in strada, bruciano 9 veicoli: un gesto volontario?

Nella notte tra venerdì e sabato, 9 veicoli – tra auto e furgoni – sono stati devastati dalle fiamme in via Francesco Perotti a Brescia. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, i quali hanno evitato che il rogo si propagasse ai vicini capannoni e agli altri mezzi parcheggiati in strada.

C'è l'ombra del dolo su quest'ultimo incendio, considerando inoltre che – a pochi metri di distanza – la notte di capodanno un camion telonato era bruciato per cause ancora da chiarire. I danni rilevati stamattina su alcuni veicoli sembrerebbero inoltre escludere un caso di autocombustione.



Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, che nelle prossime ore analizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.