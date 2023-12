Follia dopo l'incidente: autista del bus prende a calci e pugni i poliziotti

L’incidente, banale e per fortuna senza feriti, tra un bus della linea 17 e un’auto. Poi attimi di follia e il conducente del pullman che aggredisce - a suon di calci e pugni - gli agenti della polizia locale che erano intervenuti, come da prassi, per i rilievi e gli accertamenti del caso. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri (giovedì 28 dicembre) in via San Rocchino in città, un autista 38enne di Brescia Trasporti: avrebbe completamente perso le staffe alla vista della Locale e al pensiero di doversi fermare durante i rilievi.

“Devo andare a pranzo. Non ho tempo da perdere”, avrebbe detto il conducente del bus prima di dare in escandescenze e colpire, pare pure con calci e pugni, gli agenti. Uno scatto d’ira e una violenza difficile da controllare: tanto che per fermarlo sarebbe stato necessario usare lo spray al peperoncino.

E per il 38enne alla fine sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: dopo aver trascorso parecchie ore al comando di via Donegani, nella mattinata odierna comparirà in tribunale per la direttissima. Il giudice deciderà se convalidare o meno l’arresto e quali misure eventualmente prendere nei suoi confronti.