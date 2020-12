Ubriaco e senza mascherina, cammina mostrando il pene ai passanti

Nella serata di lunedì, i carabinieri del Radiomobile di Brescia hanno multato un senzatetto di 47 anni, originario della provincia di Varese, a seguito di un controllo in via Crocifisso di Rosa avvenuto verso le 22.

I militari sono intervenuti su segnalazione dei residenti, poiché il 47enne si stava aggirando per le vie cittadine senza mascherina e, completamente ubriaco, si abbassava i pantaloni mostrando le parti intime e importunando alcuni passanti.

Fermato e condotto in caserma, dopo essere stato identificato gli sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 3.800 euro, per mancato rispetto normativa anti-Covid, atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza molesta.