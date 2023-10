Una pentola a pressione con all’interno mezzo chilo di polvere pirica: un ordigno micidiale e potenzialmente letale piazzato davanti all’ingresso della Polgai, la scuola per poliziotti della nostra città, esploso nella notte tra il 17 e il 18 dicembre del 2015. Un attentato esplosivo che “ha segnato la storia di Brescia anche e soprattutto per il luogo simbolico che fu scelto”, così lo ha definito il procuratore Francesco Prete, rimasto troppo a lungo senza un responsabile. Le prime indagini erano infatti state archiviate dal gip per mancanza di elementi sufficienti. Una ferita rimasta aperta per molti anni, citando testualmente il questore Eugenio Spina, che si è rimarginata solo nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre, con la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare a Juan Antonio Sorroche. Per gli investigatori l’anarchico spagnolo è l’esecutore anche dell'attentato alla Polgai. Già condannato a 14 anni per la bomba piazzata alla sede della Lega di Villorba (Tv) nel 2018, è attualmente detenuto nel carcere di Terni.

La cattura di Sorroche in Valsabbia

Il 46enne aveva solide basi nella nostra città: venne arrestato, un anno dopo l'attentato alla sede trevigiana del Carroccio, proprio nei boschi tra Sellero e Marmentino insieme al suo 'fiancheggiatore': il bresciano Manuel Oxoli. Sorroche era latitante dalla primavera del 2017: si era infatti reso irreperibile dopo che il tribunale di Torino lo aveva condannato a un 6 anni e un mese di reclusione per reati contro la persona ed il patrimonio.

Proprio durante la perquisizione del ‘covo’ dove si nascondeva l’anarchico spagnolo erano emersi elementi utili per fare ripartire le indagini sulla bomba artigianale esplosa davanti all’ingresso della scuola di polizia cittadina. Nella catapecchia dove si nascondeva Sorroche furono infatti trovate due pentole a pressione esattamente identiche a quella usata per l’attentato alla Polgai.

Il Dna prelevato con un alcol test

La cattura di Sorroche, e il campione di Dna prelevato dall'indagato durante un alcol test effettuato nelle settimane precedenti l’arresto, hanno aperto la strada a investigazioni più meticolose. La svolta è arrivata proprio grazie - ancora una volta - al Dna: le perizie hanno confermato che il campione di Dna dell’anarchico spagnolo era infatti compatibile con il profilo genetico misto trovato dalla Scientifica in ciò che restava dello zaino dove era stata collocata la bomba artigianale.

Gli errori nella rivendicazione

Non solo; nei giorni successivi all'attentato venne scovata in rete la rivendicazione del gesto, pubblicata su siti di area anarchica e firmata “Cellula anarchica acca (C.A.A.)”. L’attentato venne definito come una risposta “alla chiamata per un Dicembre Nero”, in riferimento alla “campagna d’azione che sarà il detonatore dell’insurrezione anarchica, dentro e fuori le prigioni.” In nome della citata campagna sono stati portati a termine, dal 2014 in poi, numerosi attentati sia in Italia che in Grecia, Messico, Cile, Brasile e Germania.

La certosina analisi testuale della rivendicazione ha consentito di attribuire lo scritto a Sorroche per il lessico e la semantica utilizzati, oltre che per la presenza di errori grammaticali e modi dire che ricorrono ripetutamente anche nei testi che il 46enne ha scritto durante la detenzione nel carcere di Terni.