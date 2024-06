Due ladri assaltano il bar, un residente li fa arrestate

L'auto (rubata) lasciata in moto appena fuori dal bar; la rocambolesca fuga dalle finestre del locale dove si erano appena intrufolati per rubare. Tutto inutile: i poliziotti hanno fermato i due malviventi, con una sfilza di precedenti alle spalle, prima che potessero dileguarsi. Beccati in flagranza di reato, per loro sono scattate le manette per furto aggravato in concorso.

È successo nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno in città. A consentire il tempestivo intervento degli agenti del reparto Volanti della polizia di stato è stata la segnalazione di un residente di via San Zeno. Insospettito dai rumori provenienti - in piena notte - dal bar Lucky, ha lanciato l'allarme. In pochi minuti sono arrivati i poliziotti: hanno notato che la saracinesca era stata parzialmente divelta e il vetro della porta sfondato. Una volta entrati all’interno, hanno sorpreso i due ladri in flagranza di reato, mentre stavano asportando il fondo della cassa.

La disperata fuga dalle finestre

Alla vista dei poliziotti, la coppia di malviventi ha cercato di darsi alla fuga attraverso due finestre - una nel bagno, l’altra nel piano interrato - ma senza successo. Entrambi sono stati bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso. Sul pavimento del bar, oltre alle monete e alle banconote provento del tentato furto, c'erano numerosi attrezzi da scasso: sono stati sequestrati.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, i due ladri si erano diretti al bar a bordo di un’auto poi lasciata in moto con le chiavi inserite nel quadro, già pronta per la fuga. Le successive indagini hanno permesso di accertare che il veicolo era stato rubato nella giornata di giovedì, probabilmente proprio per svaligiare il locale.