Recidivo, esce dal carcere e violenta una giovane donna: è la terza volta

Ha poco più di 30 anni, ma già due condanne e due periodi di lunga detenzione in carcere. Pochi giorni fa, dopo essere uscito di prigione, una nuova denuncia. Si tatterebbe del terzo caso in quattro anni. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia in edicola stamane.

I fatti. Quattro anni fa un uomo, italiano, è stato denunciato di violenza sessuale da una ventenne. Dopo il processo, l'uomo finì in carcere per due anni. Una volta fuori da prigione, dopo soli quindici giorni di libertà, una nuova denuncia, da parte di una 22enne abusata in un parco cittadino. Dopo il secondo processo, altri due anni di carcere.

Pochi giorni fa è terminata anche la seconda detenzione, che potrebbe però non essere l'ultima: una donna di 26 anni infatti si è rivolta a un centro antiviolenza denunciando di essere stata violentata dallo stesso individuo, che dovrà ora difendersi. Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso, un primo approccio, la conoscenza, la prima uscita e gli abusi.