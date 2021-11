Compra 10 grammi di cocaina: è la 22ª volta che viene arrestato per spaccio

Se non è un record poco ci manca: lunedì 15 novembre, la polizia locale di Brescia ha arrestato per spaccio un uomo di 46 anni originario del Marocco. Gli agenti gli hanno messo le manette ai polsi per la ventiduesima volta. L’uomo è stato fermato mentre riceveva 10 grammi di cocaina dal suo fornitore, probabilmente da vendere sul mercato. Una volta terminata l’udienza di convalida, il giudice ne ha disposto la liberazione.

Peggio è andata al suo fornitore: il 34enne tunisino è stato rintracciato dagli agenti della Locale. Una volta arrivati davanti alla sua abitazione, hanno beccato l’uomo che maneggiava dello stupefacente. Durante la perquisizione, hanno così trovato altri 32 grammi di cocaina e 6.160 euro in contanti. L’uomo è stato portato al comando di via Donegani e si trova ora agli arresti domiciliari.