Brescia: spacciatore di marijuana arrestato a Sanpolino

Brescia. A Sanpolino, gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo per spaccio di droga. Gli agenti, in perlustrazione nel quartiere, hanno notato il pusher che - dopo una breve conversazione - cedeva un involucro a un uomo.



I poliziotti sono quindi entrati in azione, bloccando entrambi e facendosi consegnare lo stupefacente. Lo spacciatore, con alle spalle precedenti sempre per droga, è stato trovato in possesso di un altro involucro di marijuana e di alcune banconote di piccolo taglio.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.