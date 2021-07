Faccia (e cicatrici) da pusher: gli agenti lo riconoscono e lo arrestano

A tradirlo sono state le cicatrici sul braccio e sul collo: così gli agenti della locale hanno riconosciuto uno spacciatore durante un regolare controllo antidroga a Brescia, nella zona tra via Milano e viale Italia.

Il 19enne algerino, già noto alle forze dell’ordine, era in sella alla sua bicicletta mercoledì pomeriggio in corso Garibaldi e si stava dirigendo verso via Falcone. Lì ha incontrato un cliente e, dopo avergli consegnato hashish, ha ripreso la sua bici e si è allontanato verso viale Italia. Gli agenti della locale, in borghese,sono intervenuti e lo hanno fermato. Durante la perquisizione gli hanno trovato addosso venti grammi di fumo, 682 euro in contanti e lo smartphone utilizzato per comunicare con i "clienti".

Il giovane nordafricano è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo la convalida il 19enne ha deciso di patteggiare otto mesi di reclusione.