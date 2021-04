La fuga in bici dello spacciatore: addosso 230 grammi di droga, ferito un poliziotto

Venerdì sera, alla stazione "Bresciadue" della Metropolitana, mentre gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Carmine chiedevano documenti e generalità ai passanti, un giovane ha raccolto da terra una bicicletta per darsi alla fuga.

Subito è scattato l’inseguimento: un agente ha notato il lancio da parte del ragazzo di un involucro in nylon, finito sotto ad un’auto in sosta. Non senza difficoltà, dopo qualche centinaia di metri i poliziotti sono riusciti a fermarlo.

Si tratta di un 35enne pakistano, trovato in possesso con circa 230 grammi di droga, tra hashish e marijuana, oltre a 850 euro ritenuti proventi di spaccio, un bilancino di precisione ed uno smartphone. Nel processo per direttissima di sabato mattina l’arresto è stato convalidato.

Nel corso dell'inseguimento, uno dei poliziotti ha riportato una contusione al polso, guaribile in cinque giorni.