Di giorno lavorava in fabbrica, di notte spacciava droga: arrestato operaio

Durante le giornate lavorative, un operaio italiano di 23 anni – ma di origini straniere – conduceva una vita all'apparenza normale, all'interno di un'importante azienda. Ma al calar della notte, sfruttando la compagnia di un amico che gli faceva da autista, iniziava la sua attività illecita di spacciare: vendeva hashish in diverse zone della città.

Tutto è durato fino venerdì sera, quando il giovane è stato fermato dagli agenti della Locale e sottoposto a un'accurata perquisizione, durante la quale sono stati trovati circa 100 grammi di 'fumo'.

Subito è scattato l'arresto del 23enne: è stato successivamente portato in tribunale per la convalida del fermo. Durante l'udienza, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di firma tre volte a settimana.