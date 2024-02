Si fa inviare video porno e cerca di far sesso con dei ragazzini: arrestato

Su disposizione della Procura di Brescia, che ha diretto le indagini, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato e portato in carcere un cittadino pachistano, gravemente indiziato di tentata violenza sessuale ai danni di minore, tentativo di atti sessuali con minorenne, detenzione di materiale pedopornografico, minaccia e atti persecutori.



A Brescia – da marzo a ottobre del 2023 – l'uomo avrebbe cercato di adescare alcuni ragazzini con meno di 14 anni, carpendone la fiducia e inducendoli a inviare foto o video in pose pornografiche, cercando inoltre di convincerli a incontrarsi per consumare rapporti sessuali (non verificatisi solo per il rifiuto opposto dalle vittime). Per adescare, il pedofilo utilizzava false identità di coetanei sui social network e minacciava di divulgare i video inviati.

Gli approfondimenti degli investigatori della Polizia di Stato hanno permesso di ricostruire quanto accaduto nei minimi dettagli: il quadro indiziario ha fatto subito scattare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato arrestato nella sua abitazione e quindi portato a Canton Mombello, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Contemporaneamente, gli uomini alla Postale e della Squadra Mobile hanno proceduto alla perquisizione della casa e al sequestro dei dispositivi informatici, alla ricerca di ulteriori riscontri probatori.