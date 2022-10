Lavora come muratore, in realtà è un assassino in fuga: arrestato in cantiere

Accusato di omicidio nel suo paese d'origine, il Perù, viveva e lavorava come operaio edile a Brescia. Proprio sul luogo di lavoro il 40enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo cittadino, che gli stavano dando la caccia.

Il blitz è scattato mercoledì in un cantiere edile della città, a poche ore della segnalazione dalla direzione centrale della polizia criminale che informava i carabinieri della presenza dell’uomo - ritenuto responsabile di un omicidio commesso a Lima Callao il 23 gennaio 2010 - nella nostra provincia.

Il 40enne peruviano - regolarmente in Italia da circa due anni e incensurato per le autorità del nostro Paese - è stato individuato in pochissimo tempo dai militari. Raccolte tutte le informazioni utili, i carabinieri sono andati a colpo sicuro: lo hanno raggiunto sul luogo di lavoro, sapendo di trovarlo disarmato, e hanno fatto scattare le manette. Ora è in carcere, a Brescia, in attesa dell'estradizione.