Ricercata per truffa, arrestata in negozio: in manette a 76 anni

A prima vista, insospettabile e impegnata nel suo quotidiano lavoro in negozio, in città a Brescia: almeno fino a mercoledì, quando gli agenti della Polizia Locale hanno bussato alla sua porta. Per arrestarla. A suo carico, infatti, una condanna da scontare a 4 anni e 6 mesi per truffa e per altri reati.

Arrestata in negozio

Lo scrive Bresciaoggi: la donna in manette è una signora di 76 anni, da tempo nel mirino delle forze dell'ordine. Gli agenti sono riusciti a rintracciarla non senza fatica, dopo settimane di indagini e accertamenti.

E' stata infine individuata in negozio, dove stava lavorando come se nulla fosse. Non ha opposto resistenza, ma si è consegnata spontaneamente. Vista l'età è difficile venga trasferita in carcere a lungo: è probabile che possa scontare almeno parte della sua pena agli arresti domiciliari.