Vende cocaina dalla finestra di casa: padre di famiglia arrestato per la 14esima volta

Padre di famiglia e pusher incallito. Nemmeno mentre si trovava - di nuovo- agli arresti domiciliari ha rinunciato al suo unico ma redditizio business: lo spaccio. Un'attività illecita che gli è costata svariati arresti, ma nessuna condanna - a quanto pare - è finora servita a fargli cambiare vita.

Un record davvero triste quello di un 47enne indiano, nullafacente e irregolare sul territorio nazionale: dal 2000 ad oggi è finito in manette per ben 14 volte, venendo quasi sempre condannato ai domiciliari. Ma l'obbligo di restare, con la moglie e i figli, tra le mura della sia abitazione - situata in un condominio di via Tronco Tangenziale Ovest di Brescia - non ha messo fine alla fiorente attività del 47enne.

L'operazione della polizia locale di Brescia è partita dalla segnalazione dei vicini di casa: comprensibilmente esasperati dal continuo viavai di persone che quotidianamente bussavano alle finestre dell'appartamento del 47enne, hanno avvisato le forze dell'ordine.

Il blitz è scattato nei giorni scorsi: gli agenti hanno fermato due persone - una ragazza e un uomo - all'uscita dell'appartamento del pusher. La prima non aveva droga addosso, il secondo - un artigiano bresciano - è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di cocaina. L'uomo avrebbe raccontato agli agenti di aver bussato alla finestra del 47enne indiano che, dopo aver incassato i contanti, gli avrebbe ceduto la droga.



Tanto è bastato per far scattare la perquisizione dell'appartamento del 47enne, dove sono stati trovati 284 euro in contati, un bilancino di precisione e una dose di cocaina che il pusher ha disperatamente cercato di gettare nel water quando gli agenti hanno fatto irruzione nel suo appartamento. Per lui sono scattate ancora le manette, ma di fatto nulla è cambiato: processato per direttissima, è stato condannato - ancora - ai domiciliari.