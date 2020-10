Maxi operazione della Squadra Mobile: 12 arresti, giro di droga da 50 chili

Dalle prime ore dell’alba è scattata una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato, condotta dalla Squadra Mobile di Brescia con la collaborazione dei colleghi di Mantova, Trento, Trieste e Verona; all'opera anche gli uomini del reparto Prevenzione Crimine della Lombardia e le unità cinofile.

Gli agenti hanno eseguito 12 misure cautelari emesse dal tribunale di via Via Lattanzio Gambara, dietro richiesta di Roberta Panico, sostituto procuratore della direzione distrettuale Antimafia di Brescia. Nel mirino è finito un gruppo di persone indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori ritengono che, in 7 mesi, l’organizzazione abbia acquistato e ceduto, con diverse decine di singole cessioni, circa 50 kg di droga. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà a mezzogiorno in Questura a Brescia.