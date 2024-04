Lo sfruttamento, la violenza feroce: sgominata la "gang dei corrieri"

Da una parte sfruttati, in un meccanismo di estorsione e caporalato. Dall’altra violenti protagonisti di spedizioni punitive contro i rivali di altri territori. È il doppio volto dei membri della “gang dei corrieri”. L’indagine partita da Carpi, in provincia di Modena, riguarda anche il Bresciano. Proprio nella nostra provincia, all’alba di questa mattina (martedì 30 aprile), è stata notificata una delle due distinte ordinanze cautelari applicative della custodia in carcere emesse dai giudici per le indagini preliminari del tribunale di Modena nei confronti di 20 indagati: sono tutti uomini di origine pachistana.

In manette (e in carcere) sono finiti anche due pakistani residenti nel Bresciano: sono gravemente indiziati di concorso nel tentato omicidio ai danni di un altro indagato che, per gli inquirenti, farebbe parte della “gang dei corrieri”, denominata "AK-47 Carpi".

Spedizioni punitive e tentati omicidi

I fatti risalgono al 6 ottobre del 2022: la vittima era stata accoltellata nei punti vitali e picchiata con bastoni, mazze ferrate, riportando lesioni superiori a 40 giorni. Una brutale aggressione che, per chi indaga, sarebbe dovuta alla contrapposizione tra il gruppo bresciano di cittadini pachistani e quello di Carpi. Per aver partecipato alla spedizione punitiva partita dalla provincia di Brescia sono indagati altri 14 uomini (13 di origine pachistana ed uno di origine indiana).

C'è di più, a testimoniare la prosecuzione delle attività criminali. Qualche settimana fa - era il 7 aprile - la vittima del tentato omicidio si è trasformato in carnefice: rendendosi a sua volta di un tentato omicidio attuato mediante una violenta aggressione in danno di altri due cittadini pachistani compiuta con bastoni e machete, fatti per i quali questa procura ha disposto il fermo eseguito dai Carabinieri di Carpi, successivamente convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con applicazione della custodia in carcere. Una spedizione punitiva partita dopo la festa del Ramadan, alla quale alcuni carpigiani avevano invitato membri del gruppo bresciano, ovviamente invisi agli aggressori.

Una gang di "corrieri"

Come spiega il collega Francesco Baraldi di Modenatoday.it, la complessa ed articolata attività investigativa ha avuto origine nell'anno 2021 (ed è proseguita fino al luglio del 2022) a seguito della coraggiosa denuncia di un lavoratore che aveva subito minacce, culminate in una violenta aggressione da parte di alcuni degli indagati. L'uomo era stato pestato a sangue proprio in occasione di una riunione sindacale e aveva ricevuto ben 166 giorni di prognosi.

Dalle sue dichiarazioni è partito il certosino lavoro investigativo che ha consentito di ipotizzare l'esistenza di un'associazione a delinquere, promossa da un trentenne pachistano che aveva riunito intorno a sé diversi connazionali. Un gruppo unito da un vincolo di natura lavorativa, per quanto criminale. La maggior parte degli indagati, all'epoca dei fatti, risultava infatti dipendente di una società di servizi logistici legati al movimento di merci con sede legale nel vicentino, che aveva in appalto la manodopera dei corrieri all'interno di note società di spedizioni nazionali.

I corrieri venivano reclutati tra la comunità pakistana di Carpi ed erano vittima di quello che viene definito "caporalato". I lavoratori erano costretti con minacce fisiche e psicologiche a versare una quota importante dei loro stipendi all'organizzazione, che li impiegava poi per altre finalità. "AK-47 Carpi" sfruttava la capacità di creare timore nelle vittime, attraverso pesanti e gravi minacce di ritorsioni sia in Italia che nel paese di origine in danno di parenti ed amici.

L'organizzazione era capace, ogni qualvolta fosse necessario, anche senza alcun preavviso ed in orari notturni, di reperire a basso costo manodopera da impiegare presso i magazzini di spedizionieri, trasferendo i lavoratori presso la sede di lavoro con mezzi privati o delle società interessate. Due degli indagati risultavano per altro ricoprire la qualifica di R.S.A. (Rappresentante Sindacale Aziendale) presso due importanti società di spedizione. Un ruolo che poteva smorzare sul nascere ogni tipo di contestazione.

Azioni violente contro i clienti che si lamentavo

L'analisi della documentazione bancaria, relativa ai rapporti tra le società committenti e le quattro imprese individuali riconducibili al capo dell'organizzazione, con movimentazione in pochi mesi di somme di denaro superiori ad 1,5 milioni di euro, ha consentito agli inquirenti di ricostruire le procedure adottate al fine di fare pervenire ai lavoratori pagamenti in nero. La maggior parte dei lavoratori occasionali impiegati per i turni notturni, tutti di origine straniera, risultavano disoccupati o impiegati presso altre attività totalmente estranee, evidenziando in più occasioni l'impiego di stranieri irregolari sul territorio nazionale. E' stato avviato anche un sequestro preventivo urgente pari a 574 mila euro, ritenuto l'equivalente del profitto generato nel periodo esaminato dall'inchiesta.

Secondo modelli tipici delle associazioni criminali, inoltre, il gruppo si occupava anche di fornire una sorta di "protezione" nei confronti dei connazionali intervenendo in loro favore per risolvere eventuali problemi sorti in ambito lavorativo e non solo, realizzando azioni violente nei confronti di clienti colpevoli di aver lamentato l'inefficienza del servizio del corriere.

Lo sfoggio di armi e pestaggi su social

Lo studio della documentazione raccolta, le informazioni acquisite da persone offese ed informate sui fatti e le conseguenti indagini sulle informazioni presenti in diversi social, hanno consentito di individuare il nome del gruppo che si identifica con il nickname "AK47 Carpi o AK47 Gang", sul cui profilo sono presenti alcuni filmati e fotografie in cui i componenti del gruppo si mostrano in atteggiamento minaccioso, impugnano bastoni e mazze ferrate, ostentando in più occasioni ingenti disponibilità di denaro e il possesso di auto di grossa cilindrata.

In relazione al tentato omicidio del 6 ottobre 2022 sono stati acquisiti i video terrificanti della vittima del tentato omicidio con le ferite riportate, effettuato da uno dei partecipi alla spedizione punitiva. In alcune occasioni gli indagati hanno postato sui loro profili social immagini in cui, apparentemente nel territorio di origine, impugnavano armi da fuoco, in particolare fucili automatici del tipo AK-47 Kalashnikov