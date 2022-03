In auto odore di marijuana, in casa spunta la serra: due ragazzi in manette

Ignorare i segnali luminosi e acustici della volante della polizia, che voleva fermare la loro auto per un controllo di rito, non si è rivelata una mossa azzeccata. Insospettiti dal troppo tempo impiegato dalla macchina per accostare e dal forte odore di marijuana proveniente dall'abitacolo, gli agenti hanno infatti approfondito gli accertamenti e ispezionato a fondo il veicolo.

A bordo dell'auto - fermata mentre percorreva via Amba d'Oro a Brescia - sono stati trovati due coltelli, un barattolo con alcuni grammi di marijuana, una una pistola soft air priva del tappo rosso, e quindi facilmente confondibile per una arma da fuoco reale, e parecchio denaro contante.

La perquisizione è quindi stata estesa all'abitazione dei due fermati: un ragazzo e una ragazza italiani. In casa della coppia di fidanzati sono state scovate due serre di marijuana. Entrambi senza precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di coltivazione di stupefacenti. Lui è anche stato denunciato - in stato di libertà - per porto di arma ed oggetti atti ad offendere e sanzionato per lo stupefacente che aveva con sé.