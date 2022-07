Notte da incubo: aggredito e rapinato mentre passeggia, anziano finisce in ospedale

È da poco passata la una di notte, quando alla centrale operativa del numero unico per le emergenze arriva una disperata richiesta d’aiuto. Dall’altra parte del telefono c’è un uomo di 78 anni: racconta di essere stato aggredito e rapinato lungo via Milano, a Brescia.

La macchina dei soccorsi si muove tempestivamente: in pochi minuti le sirene delle ambulanze e delle Volanti della Polizia di Stato interrompono il sonno dei residenti. L’anziano viene medicato sul posto, mentre gli agenti cercano di fare luce sull’episodio, raccogliendo la testimonianza della vittima. Il 78enne avrebbe raccontato di essere stato aggredito da un uomo che conosceva, mentre camminava lungo via Milano: gli avrebbe messo le mani addosso per intascarsi il suo portafogli e poi sarebbe fuggito. All'arrivo della Polizia, del presunto aggressore non c'era infatti più traccia.

Ferito e sotto shock, il 78enne è stato trasferito al Civile di Brescia - a bordo di un’ambulanza - e poi ricoverato in codice giallo. Al momento non si conoscono le modalità e i contorni della brutale aggressione, che sarebbe poi sfociata in una rapina: la testimonianza dell'anziano è al vaglio degli inquirenti e sono in corso le indagini per ricostruire la reale dinamica di quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì.