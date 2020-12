Casa in fiamme: uomo muore carbonizzato nel suo letto

È morto da solo, tra le fiamme che rapidamente avvolgevano il suo appartamento e senza la possibilità di alzarsi dal letto per chiedere aiuto e tentare di mettersi in salvo. Questo il tragico destino di un 78enne di casa in via Vivaldi, a Brescia. L'uomo viveva solo nonostante ormai non riuscisse più a camminare e a muoversi in autonomia.

Il dramma si è consumato nella mattinata di domenica: preoccupati dal fumo che usciva dall'appartamento, situato al primo piano della palazzina al civico 34, i vicini di casa e il badante dell'anziano hanno dato l'allarme verso le 10. Impossibile sia per l'uomo che assisteva il pensionato, che per i soccorritori, entrare nell'abitazione prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco: la casa era infatti completamente invasa dal fumo.

Quando i pompieri sono riusciti ad accedere all'appartamento per il 78enne non c'era ormai più nulla da fare. Restano ancora da accertare le cause del rogo.