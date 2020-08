Scompare da casa, la trovano mentre vaga a piedi in Tangenziale

Il marito la cercava diperatamente da ore per le vie di Brescia. Lei però si era già lasciata alle spalle la città e vagava, in evidente stato confusionale, sulla Tangenziale Sud. Per fortuna la donna, una 80enne di casa in città, è stata trovata e tempestivamente soccorsa da una pattuglia della Polizia Stradale di Iseo.

Gli agenti hanno notato l’anziana che camminava lungo la corsia d’emergenza, pericolosamente a ridosso delle auto in transito. Smarrita e confusa, ma in buone condizioni di salute, è stata avvicinata e poi accompagnata all’interno della prima stazione di servizio. Poco dopo l’abbraccio con il marito che si era già rivolto ai Carabinieri per denunciare la scomparsa dell'ottantenne.