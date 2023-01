Risse, aggressioni e bottiglie come armi: notte di violenza nelle piazze della movida

Tre le chiamate al 112 per gli screzi della movida di sabato sera, anzi quattro: la prima intorno a mezzanotte e le altre verso le 2.30. Complice il pienone dovuto all'inaugurazione della Capitale della Cultura, anche tanti giovani e giovanissimi si sono riversati per le strade della città. Per questo i luoghi più frequentati sono stati "attenzionati" dalle forze dell'ordine: in particolare le piazze Arnaldo e Tebaldo Brusato (e dintorni), dove appunto si sono verificati gli episodi di cui sopra.

Gli interventi di ambulanze e forze dell'ordine

La prima chiamata, dicevamo, intorno a mezzanotte. E' arrivata da un ristorante in cui si sarebbero rifugiati alcuni ragazzini, inseguiti da altri: a quanto pare, sulla strada, si sarebbero incrociati i componenti di due compagnie (o "bande") rivali, scatenando immediatamente la rissa (forse anche a causa di qualche bicchiere di troppo). Molti ancora minorenni, sono stati tutti identificati dai Carabinieri che proseguono ora con gli approfondimenti del caso.

Verso le 2.30, come detto, i due episodi in rapida sequenza nella zona di Via Trieste. La Croce Rossa è intervenuta per soccorrere un 29enne italiano che si era procurato delle ferite alle mani, probabilmente a causa di una zuffa in cui sarebbero volati anche cocci di bottiglia: la Croce Bianca, poco lontano, ha invece soccorso un 25enne straniero che era stato ferito a un braccio. Alla stessa ora anche una chiamata per un'aggressione in Via Giovanni Amendola, nella zona della Volta: coinvolti due ragazzi di 24 e 26 anni, sul posto la Polizia di Stato.