Borsa sospetta, scatta l'allarme bomba: sul posto gli artificieri

Allarme bomba nella mattinata di oggi, lunedì 7 novembre, in via Veneto a Brescia: la parte Sud della strada è stata chiusa e interdetta anche al passaggio pedonale. A destare sospetti è una borsa abbandonata nei pressi della sede della scuola di Polizia, già bersaglio nel dicembre del 2015 di un attentato: una pentola a pressione, con all’interno mezzo chilo di polvere pirica, esplose in piena notte davanti all'ingresso della Polgai.

La segnalazione è scattata verso le 11.30: l'area è stata immediatamente transennata dagli agenti della Questura, che hanno creato un perimetro di sicurezza attorno alla zona, e sul posto ci sono gli artificieri. Si tratta di una prassi di massima sicurezza, per evitare che qualcuno si possa fare del male in caso all'interno ci sia davvero la presenza di esplosivo.

La borsa è poi stata fatta brillare verso le 13: al suo interno sarebbe stata trovata una grossa pietra.