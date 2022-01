Allarme bomba nel parcheggio del cinema: fatta saltare una valigia sospetta

Una valigia sospetta abbandonata in via Sorbanella, nel parcheggio della Multisala Oz, non troppo lontana dai bar e dai locali che si affacciano sul piazzale. Una zona molto frequentata, soprattutto nel weekend. È stata fatta brillare dagli artificieri arrivati da Milano: per fortuna al suo interno solo vestiti e medicinali, niente di pericoloso insomma. Ma prevenire è meglio che curare.

La ‘macchina’ della sicurezza è partita subito: alle 21.30 di venerdì il primo avvistamento, in pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Brescia che hanno deciso, viste le tante persone presenti nella zona, di procedere con l'intervento. Sono quindi stati chiamati gli artificieri del nucleo anti-sabotaggio di Milano: due ore dopo il trolley sospetto è stato fatto saltare.

Tutta la zona è stata messa in sicurezza, senza che però fosse necessario evacuare cinema o locali. Verso le 23.30 comunque il ‘botto’ c’è stato: ovviamente indotto, e anche rumorosamente contenuto. Allarme rientrato, anche stavolta.