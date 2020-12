Anti-Covid, dentro il minimarket c'è un bar clandestino: chiuso per 30 giorni

Una brutta abitudine dei clienti, evidentemente tollerata anche dal titolare dell'alimentari: per la seconda volta in pochi mesi la Polizia Locale ha riscontrato la violazione delle norme per contenere la diffusione del contagio. Succede in un market del centro di Brescia: alcuni avventori stavano consumando bevande all'interno del negozio in barba a tutti i divieti. Ad interrompere il momento conviviale ci ha pensato la locale: il blitz è scattato nella mattinata di giovedì, in via Pace.

Al termine dell'ispezione è scattata la segnalazione alla prefettura che ha disposto la chiusura del negozio per ben 30 giorni. Non era infatti la prima volta che all'interno del negozio venivano consumate bevande e già lo scorso aprile il titolare, un cittadino indiano, aveva dovuto abbassare la serranda per 15 giorni. Ora rischia la chiusura definitiva: se dovessero essere nuovamente riscontrate violazioni alle norme anti-covid la licenza verrebbe infatti definitivamente sospesa.