Panico nel cuore della notte: le crolla addosso parte del soffitto

Tragedia sfiorata in una palazzina di proprietà del Comune di Brescia e gestita dall'Aler, l'Azienda lombarda per l'edilizia residenziale: come riporta il Giornale di Brescia, nella notte tra martedì e mercoledì un pezzo d'intonaco del soffitto è letteralmente caduto in testa a una donna di 72 anni, mentre stava dormendo.

E' successo in una casa popolare di Via Monte Nero, in cui la donna – da quanto si apprende – vive con la figlia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti all'alba, dichiarando inagibile la camera da letto. Ma sono attesi ulteriori approfondimenti sia sull'intero alloggio che sulla stessa palazzina.

La 72enne è stata ricoverata in ospedale, ma subito dimessa: per fortuna niente di grave. Nel frattempo la figlia ha già chiesto la possibilità di un trasferimento in “un alloggio idoneo”. Sono attesi a brevissimo, intanto, i lavori in messa in sicurezza della stanza e della casa, che saranno eseguiti da Aler.