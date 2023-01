Traffico internazionale di droga: 43 arresti e sequestri per 4 milioni di euro

Maxi-operazione antidroga: nella notte sono state eseguite 43 misure cautelari personali in Italia, Albania e altri Paesi europei, oltre al sequestro preventivo di oltre 4 milioni di euro. In azione il Servizio centrale di Investigazione sulla Criminalità organizzata (Scico) e il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia. Gli arresti e le misure cautelari arrivano a conclusione di un'ampia indagine in materia di traffico di stupefacenti.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della giornata, al termine di una conferenza stampa programmata in Procura a Bergamo, in collegamento con l'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità giudiziarie e di polizia albanesi.