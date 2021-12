Addio ad Alba, 'regina' delle caldarroste: una tappa fissa per tanti bresciani

Si è spenta all’età di 80 anni Alba Bosio, storica commerciante di Brescia: era la 'regina' delle caldarroste, la sua bancarella una tappa fissa per chi visitava la fiera di San Faustino.

Ricordata da tutti per la sua cordialità e simpatia, Bosio durante l’estate vendeva anguria e panini, mentre in inverno castagne e marroni, naturalmente appena arrostiti e sempre belli fumanti.



Cresciuta in città, nella zona di San Faustino, viveva in via Zadei: lascia nel dolore il marito Angelo Panni e il figlio Claudio. I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 10, nella chiesa di San Faustino.