Follia prima dell'alba: bottiglia incendiaria tirata contro il centro vaccinale

Verso le 6.15, a Brescia, i carabinieri del Radiomobile sono dovuti intervenire in via Morelli, dove ignoti – poco prima – avevano lanciato una bottiglia incendiaria contro una tendostruttura del centro vaccinale.

Danni limitati a un lato del tendone, che ospita una sala mensa per gli operatori e non contiene vaccini; non sono stati intaccati i materiali presenti all'interno. Indagini in corso.