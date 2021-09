Inseguito in strada a 14 anni e riempito di botte per una collanina

Sabato verso le 14, un 14enne del villaggio Violino è stato ricoverato all'ospedale Civile, dopo essere stato aggredito e rapinato da un ragazzo di circa 18 anni in via Re Rotari a Brescia.

Il ladro lo ha pedinato una volta sceso alla fermata dell'autobus, assalendolo alle spalle e strappandogli dal collo una catenina d'oro. La vittima ha provato a reagire e ne è scaturita una colluttazione: il 14enne ha avuto la peggio ed è stato soccorso dai alcuni residenti, allarmati dal rumore in strada. Il malvivente, purtroppo, è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Portato in ospedale, al ragazzino sono state riscontrate lesioni guaribili in una settimana. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che sta già analizzando i video registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.