Torna a casa nonostante il divieto del giudice, poi prende a pugni i poliziotti: arrestato

Quando la nonna lo ha visto varcare la soglia di casa ha subito dato l’allarme. Il giovane non avrebbe infatti dovuto trovarsi lì, dato che a causa del suo atteggiamento violento era stato sopporto al divieto di avvicinamento all’abitazione dei familiari. Ma l’intervento della Polizia non è servito a farlo desistere. Anzi. Il giovane, un 34enne con precedenti per spaccio, avrebbe letteralmente perso la testa: si sarebbe scagliato contro gli agenti e nella successiva colluttazione li avrebbe colpiti anche con dei pugni.

Bloccarlo non è quindi stato affatto semplice. Una volta fermato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato anche perquisito: addosso aveva 70 grammi di cocaina e 15 di hashish. Alla lista dei reati si è quindi aggiunto quindi anche lo spaccio, nonostante il 34enne abbia tentato di giustificare il possesso delle sostanze con l’uso personale. L’arresto è stato poi convalidato e il 34enne è stato sottoposto all’obbligo di firma quotidiano.