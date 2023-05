Giovane trovato in un bagno di sangue: "Mi hanno picchiato"

Lividi e contusioni, ma anche diversi tagli cosparsi su tutto il corpo: è in queste condizioni che un 33enne egiziano è stato trovato dai sanitari del 118. La richiesta d'aiuto scattata è scattata nel cuore della notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio, dal quartiere cittadino di Sant'Eustacchio, in città.



Dopo le prime cure prestate sul posto, il 33enne è stato trasferito al Civile di Brescia, in ambulanza, e sottoposto alle cure del caso: le ferite - a quanto pare provocate da un'arma bianca - non sarebbe profonde e le sue condizioni, per fortuna, non appaiono preoccupanti. Il giovane è stato ricoverato nel nosocomio cittadino con una prognosi di circa 20 giorni.

Sull'episodio faranno luce i carabinieri: l'uomo avrebbe riferito di essere stato picchiato e ferito da un conoscente, ma il suo racconto è al vaglio degli inquirenti che al momento mantengono il piano stretto riserbo sulla vicenda.