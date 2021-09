Ragazzo ubriaco e molesto: i carabinieri lo fermano, lui li aggredisce

E' stato bloccato e portato in caserma

I carabinieri di Brescia hanno denunciato un 27enne bresciano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

L'altra notte, il ragazzo stava avendo un'accesa discussione in via Trieste, nel cuore della movida cittadina, quando sono intervenuti militari che gli hanno chiesto i documenti. A quel punto è andato ulteriormente in escandescenze, spintonando i carabinieri e cercando di scappare.

Tutto inutile: è stato prontamente fermato e portato in caserma, dove è stato denunciato.