Ragazzo aggredito con un fendente: è caccia all'aggressore

Un giovane di 33 anni è stato soccorso nella zona della stazione cittadina, dopo essere stato ferito con un’arma bianca non ancora identificata (potrebbe trattarsi di un coltello, come di un coccio di bottiglia). L’aggressione nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 febbraio: la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo mezzanotte da viale della stazione.

Dopo le prime cure in loco, il 33enne è stato trasferito (in codice giallo) al Pronto Soccorso della clinica Poliambulanza. Per fortuna, la ferita sembra non essere profonda e le sue condizioni non sono critiche: è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Oltre ai volontari di Brescia Soccorso, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Brescia per gli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e i dettagli della sanguinosa aggressione.