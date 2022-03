Senza biglietto, Green Pass e mascherina, picchia tre poliziotti e li manda in ospedale

Ancora una volta il personale della Polizia Ferroviaria di Brescia vittima di un'aggressione. Nella giornata dell'8 marzo, tre agenti della Polfer di Brescia sono dovuti intervenire per chiedere l’allontanamento dal treno di un viaggiatore senza Green Pass, mascherina e biglietto, venendo brutalmente aggrediti.

Protagonista delle violenze un cittadino nigeriano estremamente corpulento, che – scendendo dal treno con una mascherina fornitagli dal personale di bordo – al momento dell'identificazione si è rifiutato di seguire gli agenti negli uffici di Polizia. Cercando una via di fuga, si è scagliato contro i poliziotti, colpendoli al volto e stringendo al collo uno di loro. A fatica sono riusciti ad evitare gravi ferite, grazie anche all’intervento di un passante (connazionale dell’aggressore), il cui fondamentale aiuto ha permesso di fermarlo e di portarlo negli uffici Polfer.



I tre poliziotti, finiti a pronto soccorso, hanno riportato tutti traumi guaribili in cinque giorni. "Preferiamo non sapere come sarebbe finita senza l’intervento del passante che li ha aiutati o se i tre agenti non avessero operato con estrema professionalita? cercando di non procurare alcuna lesione alla persona violenta. Il SAP e? ormai stanco di essere l’unico sindacato a porre sempre in evidenza la solita domanda: si poteva evitare?", domanda il Sindaco Autonomi di Polizia bresciano in un comunicato.

La Segreteria SAP di Brescia da anni insiste affinché la Polizia Ferroviaria venga dotata di strumenti come lo spray al peperoncino, ormai testato e utilizzato da tutti gli equipaggi sul territorio: "Uno strumento come lo spray ed il taser risultano essere oramai indispensabili per il personale che si trova ad operare in zone ristrette come i treni e in aree soggette a degrado come le stazioni ferroviarie – scrive ancora il sindacato –. Di recente abbiamo nuovamente chiesto un intervento in tal senso; non e? minimamente pensabile che il personale della Polizia Ferroviaria si trovi ad operare quotidianamente in condizioni di pericolo e senza la tutela di uno strumento di cui altri equipaggi sono gia? dotati da tempo".