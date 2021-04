Presi a calci e pugni da tre ragazzi ubriachi: due poliziotti in ospedale

Due agenti della Polizia Locale sono finiti in ospedale, a seguito di un'aggressione con calci e pugni avvenuta in via Gramsci a Brescia.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato. Protagonisti delle violenze un gruppo di tre giovani stranieri ubriachi, che hanno aggredito i vigili dopo essersi rifiutati di mostrare i documenti.

Per bloccarli è stato necessario l'intervento di altri agenti: i tre ragazzi sono stati fermati e denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Emilio Del Bono, che, condannato l'episodio, ha espresso vicinanza ai poliziotti aggrediti.