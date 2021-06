Ruba al supermercato e aggredisce una commessa, poi pugni a un poliziotto

Ruba la spesa e colpisce con violenza un agente: è successo in tarda mattinata giovedì 24 giugno, in un supermercato di via Metastasio a Brescia.

Un uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è entrato nel negozio, ha rubato della merce dagli scaffali e si è diretto verso l’uscita. Una volta arrivato alle casse, ha spinto la commessa ha aggredito con un pugno un agente della polizia locale.

Il ladro appartiene al gruppo di occupanti abusivi che risiedono in via Milano, all’interno dell’area industriale dismessa ex Ideal Clima: da qui era appena stato allontanato. E’ stato arrestato in attesa del processo per direttissima: dovrà rispondere all'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e rapina.