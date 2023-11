Cammina sulla strada, rischia di essere investito e viene picchiato a sangue

Picchiato a sangue perché camminava sulla strada e non sul marciapiede. È l'incredibile vicenda capitata a un ragazzo di 23 anni, aggredito venerdì notte a Brescia tra Piazzale Arnaldo e Via Cadorna: come scrive il Giornale di Brescia, il giovane sarebbe stato raggiunto dal conducente di una vettura Audi che nel transitare avrebbe rischiato di investirlo.

Brutale aggressione

L'uomo alla guida del mezzo, dopo qualche epiteto poco felice e una prima accesa discussione, sarebbe sceso dall'auto per scatenare la sua furia. Avrebbe colpito il 23enne al volto, prendendolo a pugni e facendolo cadere a terra e forse continuando a pestarlo, prima di allontanarsi nel buio facendo perdere le sue tracce.

Il ferito è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in ospedale: per una la frattura della clavicola e vari punti di sutura alla testa per via di un taglio. La prognosi è di 35 giorni: dopo l'accaduto ha subito presentato denuncia ai carabinieri, che stanno già indagando. Al vaglio degli investigatori anche le telecamere di videosorveglianza della zona.