Spacciava davanti al negozio della moglie: chiusa boutique d'abbigliamento

Sette giorni di chiusura forzata per il negozio Afro Beauty di Via Zara a Brescia: lo ha disposto il questore a seguito delle indagini per spaccio in cui è finito invischiato il marito della titolare, poi arrestato proprio per spaccio oltre che per resistenza. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo era stato beccato a vendere droga in prossimità del negozio al civico 31 di Via Zara, conosciuto anche come Afro Shop.

Chiuso per 7 giorni

Non è chiaro se la moglie fosse a conoscenza o meno dell’attività del marito. Sta di fatto che, per motivi di ordine pubblico e come previsto dal Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la questura può imporre una chiusura coatta, anche temporanea. Così è stato: per 7 giorni serrande abbassate, a partire dal 7 febbraio. I sigilli sono già stati posti martedì da Polizia di Stato e Polizia Locale.