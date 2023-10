Gli nega una sigaretta, lui lo accoltella alla gola

Gli agenti a bordo di una volante stavano transitando in via XX Settembre quando si sono imbattuti in un 28enne che sanguinava copiosamente dal collo, cercando aiuto. È successo ieri, venerdì 13 ottobre, poco dopo mezzogiorno, come abbiamo raccontato nel pomeriggio. A distanza di alcune ore si sono delineati i contorni di una vicenda ancora però da chiarire del tutto.

Il fatto è accaduto in via XXV Aprile, dove si trovavano due stranieri di nazionalità marocchina. A un certo punto uno dei due - al momento ricercato - vistosi negata la richiesta di una sigaretta avrebbe accoltellato alla gola il connazionale, prima di darsi alla fuga. Poco dopo il 28enne è stato soccorso dai poliziotti a bordo della Volante della Questura.

Gli agenti hanno immediatamente tamponato la ferita, in attesa dei sanitari che poi lo hanno trasferito in ospedale. Le condizioni del 28enne non sarebbero gravi, fortunatamente il fendente si è fermato a pochi centimetri dall'aorta. Una volta consegnato il ferito ai medici, i poliziotti si sono messi sulle tracce dell'aggressore, del quale è stato diffusa la descrizione.

Gli agenti hanno acquisito immagini e video degli impianti di videosorveglianza della zona, nella speranza di ricavare indizi per rintracciare il fuggitivo. Da chiarire anche se il racconto del ferito sia veritiero, o se vi siano motivi di tensione pregressi tra i due connazionali.