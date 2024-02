Sangue in piazza: ragazzo di 22 anni accoltellato a una gamba

Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso nella serata di ieri, lunedì 12 febbraio, in piazza Loggia a Brescia. Il giovane, accoltellato a una gamba, sanguinava copiosamente: dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Civile. Per fortuna, le sue condizioni non sono critiche: si tratterebbe di un taglio superficiale, e se l’è cavata con a una prognosi di 15 giorni.

Su quanto accaduto indaga la polizia locale di Brescia, intervenuta dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, fatta scattare dalla vittima verso le 20. Agli agenti il 22enne avrebbe riferito di essere stato raggiunto da una coltellata: resta ancora da chiarire chi ha vibrato il fendente e i motivi dell'aggressione, che fortunatamente ha comportato solo ferite lievi, avvenuta tra piazza Duomo e piazza Loggia.

La zona è piena di telecamere: le immagini di videosorveglianza sono già al vaglio degli agenti della Locale. Ma non si esclude si possa recuperare anche qualche testimonianza.