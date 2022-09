La casa degli orrori: la mamma va in vacanza, il patrigno abusa di due ragazzine

Le testimonianze delle due ragazzine - all'epoca dei fatti, tra il 2019 e il 2020, frequentavano le scuole medie - sono state considerate veritiere: corroborate da indagini e approfondimenti hanno portato i giudizi a una condanna pesante, 13 anni di carcere per violenza sessuale su minori. Ma il patrigno-orco, che per l'accusa avrebbe abusato di loro per lungo tempo, forse per anni, al momento non si trova: è latitante, in fuga da quando - pochi mesi fa - per lui tirava una brutta aria, con una condanna in vista.

Le accuse di abusi

Si tratta di un 57enne bresciano che abita in città, e che per diversi anni avrebbe convissuto con una donna, ormai ex moglie, di origini straniere. La donna aveva già due figlie, insieme hanno avuto altri figli (per la cronaca: era stato accusato di abusi anche nei confronti dei propri figli, un bambino e una bambina, ma è stato assolto): sarebbero state le due ragazze a raccontare l'accaduto, testimoniando dei presunti abusivi subiti in un periodo in cui la madre se n'era andata in trasferta all'estero, al suo Paese d'origine.

La sentenza in tribunale

La versione delle due ragazzine, praticamente la stessa anche se sentite più volte e separatamente, avrebbe così convinto i giudici della veridicità della testimonianza. Tanto che il tribunale ha firmato una sentenza - 13 anni di reclusione - addirittura superiore alla stessa richiesta dell'accusa: il pm aveva chiesto una pena di 12 anni e 6 mesi. Per la difesa il fatto non sussiste: non ci sarebbero prove né "mediche" né "psicologiche" degli abusi e delle violenze. Dunque l'uomo classe 1965 sarebbe stato da assolvere. Ma intanto non si trova: è ancora latitante.