Vede la Polizia e scappa in autostrada: nella fuga sfonda la barriera del Telepass

L'uomo aveva già alcuni precedenti per truffa

Imbocca l’autostrada, non paga il pedaggio e guida con la patente scaduta: è successo lo scorso 11 settembre. Gli agenti della Polizia stradale di Montichiari hanno denunciato un uomo, alla guida di una Peugeut 206, per truffa, possesso di patente scaduta e alterazione della scadenza della carta d’identità.

L’uomo, a bordo della sua auto, stava viaggiando lungo il raccordo esterno di Brescia Est quando è stato notato dalla Polizia stradale per una manovra pericolosa. Una volta accortosi della presenza della Polstrada, l’uomo ha ingranato la marcia ed è fuggito. Immediatamente ha imboccato l’autostrada A4 in direzione Brescia, per poi svincolare all’uscita di Brescia Centro, dirigendosi verso il passaggio del Telepass e forzando (e sfondando) la barriera. L’uomo è stato fermato all’uscita del tratto autostradale da una seconda pattuglia, e subito denunciato.