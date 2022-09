"Mi hanno picchiato", misteriosa aggressione: trovato a terra fuori da un bar

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in piena notte. "Sono stato aggredito e picchiato", questo – a grandi linee – l'allarme lanciato da un giovane uomo da via Corsica, a Brescia. E la macchina dei soccorsi si è mossa molto rapidamente: in pochi minuti è sopraggiunta un'ambulanza, poi è intervenuta anche una pattuglia della polizia di stato.

Vittima del presunto pestaggio è un 34enne: individuato - poco dopo l'una e trenta di giovedì notte nei pressi di un locale della zona - lamentava forti dolori e diverse contusioni ed è quindi stato accompagnato al pronto soccorso della Poliambulanza, per gli accertamenti e le cure del caso. Per lui pare comunque nulla di grave: è stato ricoverato in codice giallo.

Una vicenda che è ancora tutta da chiarire: l'uomo avrebbe riferito di essere stato malmenato da alcuni sconosciuti che si sarebbero dileguati in fretta e furia, ma non avrebbe fornito altri dettagli. Al loro arrivo poliziotti e sanitari avrebbero infatti trovato solo il 34enne: nessuna traccia dei presunti aggressori e, pare, nessun testimone.



La versione del 34enne è quindi al vaglio della polizia, che sta effettuando gli accertamenti necessari e visionando le telecamere della zona per fare piena luce sull'accaduto.