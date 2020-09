Il figlio 25enne: "C'è un problema in casa", la madre viene trovata morta

Dramma tra le mura di casa a Breno. Nel piccolo comune camuno, i carabinieri hanno trovato morta nella sua abitazione una donna di 53 anni.

Dalle prime informazioni trapelate, il figlio 25enne avrebbe denunciato l'accaduto ai militari - recandosi in caserma - con un generico "ho un problema a casa con la mamma".

Non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo della donna e sarà necessario attendere i risultati dell'autopsia per stabilire le cause del decesso. La tragedia si è consumata in un contesto familiare difficile, sai dal punto di vista sociale sia sotto l'aspetto economico.