Precipita per 50 metri in un canale, terrore per una donna

Tragedia sfiorata lunedì 27 settembre per una donna di 65 anni residente a Breno, rimasta ferita dopo essere caduta in un canale in Val Morino, nel territorio di Pian Camuno. Erano circa le 14: la 65enne stava passeggiando con il marito quando all’improvviso è precipitata, a circa 850 metri di quota, per una cinquantina di metri in una zona impervia.

Per aiutarla il Soccorso Alpino di Brescia ha attivato i tecnici del Cnsas insieme ai Vigili del Fuoco e l’elisoccorso decollato da Brescia. Per recuperare la donna è stata necessaria un'azione di disboscamento per consentire le manovre con il verricello e il recupero della donna infortunata. Una volta posizionata sulla barrella, è stata medicata e portata alla Poliambulanza: presenta diverse ferite ma non sarebbe in gravi condizioni.