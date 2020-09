Omicidio a Breno: 25enne strangola la madre di 53 anni

Breno. Il figlio 25enne ha confessato l'omicidio della madre, morta strangolata a mani nude all'età di 53 anni. Era stato lui ad avvertire i carabinieri, poi ha racontato quanto avvenuto durante l'interrogatorio del sostituto procuratore Roberta Panico.

L'omicidio si è consumato in una situazione familiare estremamente difficile dal punto di vista economico e sociale. La 53enne era affetta da problemi psichici, mentre il figlio non è riuscito a spiegare le ragioni dell'aggressione. Ora si trova in stato di fermo: è accusato di omicidio volontario.